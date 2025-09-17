REGENT (REGENT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.04715253$ 0.04715253 $ 0.04715253 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.54% Perubahan Harga (1D) -1.70% Perubahan Harga (7D) -2.81% Perubahan Harga (7D) -2.81%

REGENT (REGENT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, REGENT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi REGENT sepanjang masa ialah $ 0.04715253, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, REGENT telah berubah sebanyak -0.54% sejak sejam yang lalu, -1.70% dalam 24 jam dan -2.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

REGENT (REGENT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 325.16K$ 325.16K $ 325.16K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 325.16K$ 325.16K $ 325.16K Bekalan Peredaran 979.87M 979.87M 979.87M Jumlah Bekalan 979,870,975.269534 979,870,975.269534 979,870,975.269534

Had Pasaran semasa REGENT ialah $ 325.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran REGENT ialah 979.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 979870975.269534. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 325.16K.