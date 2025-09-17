Apakah itu Regent Coin (REGENT)

What is the project about? Regent is a simple utility token created with an existence on Binance Smart Chain! As the name suggests, this token encompasses the entire crypto universe in one circle. It can be used to transact directly among the users. It is available on DEX and CEX platforms. The token has been curated in such a way that it solves multi purposes in one go! The primary function being paying for different kinds of transactions flawlessly. Regent is not restricted to any particular domain, it can be utilised for all sorts of online payments. What makes your project unique? Regent coin is the most trending utility token! It has dealt with the major issues of distinguishing between utility tokens and normal tokens very well. By putting across all the points and properties of basic utility tokens and compiling them all into the most profitable results of the crypto world, Regent has simplified the whole utility coin scenario for you. History of your project. Regent coin launched on PinkSale at a price of 10 cents on Nov 11, 2022 (9:00AM GMT), and sale ends on Nov 18, 2022 (9:00AM GMT), Acceptable currencies is BNB and the token for Sale is 29,00,000 REGENT, anyone can buy REGENT COIN on the top cryptocurrency exchanges for trading in REGENT COIN stock are currently LBank, Coinsbit, and PancakeSwap v2 (BSC). Also in its journey, it touched the rate of 6$+, and also our project is audited by CertiK What’s next for your project? Our forthcoming strategy involves leveraging Regent for seamless transactions on various e-commerce platforms, enabling users to purchase goods, book tickets, order food, and much more. Additionally, we have ambitious plans to introduce our proprietary crypto ATM and establish our own blockchain network, among other endeavors, as part of our broader objectives. What can your token be used for? Our versatile Regent token holds universal utility, spanning from seamless bill payments to convenient ticket booking.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Berapakah nilai Regent Coin (REGENT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Regent Coin (REGENT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Memahami tokenomik Regent Coin (REGENT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Regent Coin (REGENT) Berapakah nilai Regent Coin (REGENT) hari ini? Harga langsung REGENT dalam USD ialah 0.01760352 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa REGENT ke USD? $ 0.01760352 . Lihat Harga semasa REGENT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Regent Coin? Had pasaran untuk REGENT ialah $ 50.72K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran REGENT? Bekalan edaran REGENT ialah 2.88M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) REGENT? REGENT mencapai harga ATH sebanyak 1.21 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa REGENT? REGENT melihat harga ATL sebanyak 0.00520001 USD . Berapakah jumlah dagangan REGENT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk REGENTialah -- USD . Adakah REGENT akan naik lebih tinggi tahun ini? REGENT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak REGENTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

