Tokenomik Regent Coin (REGENT)
Regent Coin (REGENT) Maklumat
What is the project about? Regent is a simple utility token created with an existence on Binance Smart Chain! As the name suggests, this token encompasses the entire crypto universe in one circle. It can be used to transact directly among the users. It is available on DEX and CEX platforms. The token has been curated in such a way that it solves multi purposes in one go! The primary function being paying for different kinds of transactions flawlessly. Regent is not restricted to any particular domain, it can be utilised for all sorts of online payments.
What makes your project unique? Regent coin is the most trending utility token! It has dealt with the major issues of distinguishing between utility tokens and normal tokens very well. By putting across all the points and properties of basic utility tokens and compiling them all into the most profitable results of the crypto world, Regent has simplified the whole utility coin scenario for you.
History of your project. Regent coin launched on PinkSale at a price of 10 cents on Nov 11, 2022 (9:00AM GMT), and sale ends on Nov 18, 2022 (9:00AM GMT), Acceptable currencies is BNB and the token for Sale is 29,00,000 REGENT, anyone can buy REGENT COIN on the top cryptocurrency exchanges for trading in REGENT COIN stock are currently LBank, Coinsbit, and PancakeSwap v2 (BSC). Also in its journey, it touched the rate of 6$+, and also our project is audited by CertiK
What’s next for your project? Our forthcoming strategy involves leveraging Regent for seamless transactions on various e-commerce platforms, enabling users to purchase goods, book tickets, order food, and much more. Additionally, we have ambitious plans to introduce our proprietary crypto ATM and establish our own blockchain network, among other endeavors, as part of our broader objectives.
What can your token be used for? Our versatile Regent token holds universal utility, spanning from seamless bill payments to convenient ticket booking.
Regent Coin (REGENT) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Regent Coin (REGENT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Regent Coin (REGENT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Regent Coin (REGENT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token REGENT yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token REGENT yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik REGENT, terokai REGENT harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.