Tokenomik REGENT (REGENT)

Tokenomik REGENT (REGENT)

Lihat cerapan utama tentang REGENT (REGENT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

REGENT (REGENT) Maklumat

Regent represents a novel approach to LLM architecture, drawing inspiration from Daniel Kahneman's dual-process theory of cognition outlined in Thinking Fast and Slow. Regent implements a split-mind system that separates AI responses into distinct intuitive and reasoned phases, mirroring the human brain's System 1 (fast, intuitive) and System 2 (slow, deliberative) thinking processes. Combined with a modified RAG memory store, this allows an em to truly "think step by step" in the same way that humans do — with an internal reasoning monologue operating over the babble from a brilliant but unreliable intuition.

Laman Web Rasmi:
https://regentsol.io

REGENT (REGENT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk REGENT (REGENT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 311.43K
$ 311.43K$ 311.43K
Jumlah Bekalan:
$ 979.87M
$ 979.87M$ 979.87M
Bekalan Edaran:
$ 979.87M
$ 979.87M$ 979.87M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 311.43K
$ 311.43K$ 311.43K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.04715253
$ 0.04715253$ 0.04715253
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00031803
$ 0.00031803$ 0.00031803

Tokenomik REGENT (REGENT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik REGENT (REGENT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token REGENT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token REGENT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik REGENT, terokai REGENT harga langsung token!

REGENT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju REGENT? Halaman ramalan harga REGENT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.