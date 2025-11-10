Regentics Harga Hari Ini

Harga langsung Regentics (REGEN) hari ini ialah $ 0.00001327, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa REGEN kepada USD penukaran adalah $ 0.00001327 setiap REGEN.

Regentics kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 13,268.33, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B REGEN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, REGEN didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00005575, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000613.

Dalam prestasi jangka pendek, REGEN dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan +0.07% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Regentics (REGEN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.27K$ 13.27K $ 13.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.27K$ 13.27K $ 13.27K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Regentics ialah $ 13.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran REGEN ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.27K.