Tokenomik RegularEverydayNormalCoin (RENC)
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk RegularEverydayNormalCoin (RENC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
RegularEverydayNormalCoin (RENC) Maklumat
Regular Everyday Normal Coin is, in essence, a content-generating Media Coin. It shifts around the character of $RENC: a coin with a distinct personality and sharing the beliefs of the early 2012 crypto community. The Project regularly creates music videos, animated serie episodes, and more, all revolving around the $RENC character and his buddies. Other than sharing philosophical messages through a very distinct personality, SRENC is the world's Content-Generating Media on the blockchain. It has an anti-rug-pull mechansim, where the team allocation is only 1.75% of the supply, meaning they cannot rug pull the community. Instead, $RENC has a 1.75% tax in place. The tax wallet is currently controlled by the team, which use it to fund content generation and marketing activities. At 42 million Market Cap, the team will start earning 50% of the tax wallets as personal profits, this makes sure that the team incentives is always aligned with growing the community, and not rug-pulling it. The eventual aim of $RENC is to become the world's first for-profit Decentralized Autonomous Media Company on the blockchain. This will happen when world laws surrounding the regulation of cryptocurrencies allow it to happen. It will be based in the EU.
Tokenomik RegularEverydayNormalCoin (RENC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik RegularEverydayNormalCoin (RENC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token RENC yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token RENC yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik RENC, terokai RENC harga langsung token!
RENC Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju RENC? Halaman ramalan harga RENC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
