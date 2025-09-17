ReinforcedAI (SN92) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.656862 $ 0.656862 $ 0.656862 24J Rendah $ 0.67641 $ 0.67641 $ 0.67641 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.656862$ 0.656862 $ 0.656862 24J Tinggi $ 0.67641$ 0.67641 $ 0.67641 Sepanjang Masa $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 Harga Terendah $ 0.448012$ 0.448012 $ 0.448012 Perubahan Harga (1J) -0.73% Perubahan Harga (1D) -0.36% Perubahan Harga (7D) +1.36% Perubahan Harga (7D) +1.36%

ReinforcedAI (SN92) harga masa nyata ialah $0.669464. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN92 didagangkan antara $ 0.656862 rendah dan $ 0.67641 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN92 sepanjang masa ialah $ 1.22, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.448012.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN92 telah berubah sebanyak -0.73% sejak sejam yang lalu, -0.36% dalam 24 jam dan +1.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ReinforcedAI (SN92) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Bekalan Peredaran 1.78M 1.78M 1.78M Jumlah Bekalan 1,775,701.055779602 1,775,701.055779602 1,775,701.055779602

Had Pasaran semasa ReinforcedAI ialah $ 1.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN92 ialah 1.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1775701.055779602. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.19M.