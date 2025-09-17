Apakah itu Rekt (REKT)

Rekt Brands Inc. encompasses several different verticals spanning art, culture, media, NFTs, and physical goods: Rekt Drinks - Rekt Drinks is considered the official drink of web3. It boasts one of the largest web2 product launches from a web3 brand with 222,456 drinks (flavoured sparkling water) sold out at public launch across 32 different countries in under 48 hours. Rektguy NFT collection - a FREE mint launched in 2022 with over $120M of trading volume and a cult-like community, including holders such as Snoop Dogg, Steve Aoki, Bassjackers and Gary Vaynerchuk. Rekt Art - OSF is a former trader turned artist who has collaborated with Red Bull, Bybit, Ledger, Sotheby’s, Saatchi Gallery, House of Fine Art & more. Rekt Events - events held throughout the year including NYC, London, Paris, Miami, Lisbon, Dubai, Singapore, Las Vegas, Marfa & Taipei. Rekt Radio - a top crypto podcast produced by Rekt and Rug Radio, hosted by OSF, Mando and Keyboard Monkey. It features the biggest names in crypto including Raoul Pal, Beeple, Bitboy, Su Zhu, Ansem, RookieXBT, TraderMayne, Alex Wice, DCInvestor and more. $REKT will be the token that underpins this entire ecosystem, staying true to the project’s memetic routes, while allowing for holders to gain exclusive access to parts of the ecosystem as well as significantly expanding its membership.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Rekt (REKT) Berapakah nilai Rekt (REKT) hari ini? Harga langsung REKT dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa REKT ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa REKT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Rekt? Had pasaran untuk REKT ialah $ 358.32M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran REKT? Bekalan edaran REKT ialah 420.69T USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) REKT? REKT mencapai harga ATH sebanyak 0.00000141 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa REKT? REKT melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan REKT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk REKTialah -- USD . Adakah REKT akan naik lebih tinggi tahun ini? REKT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak REKTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

