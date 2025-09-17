Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0011062$ 0.0011062 $ 0.0011062 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.97% Perubahan Harga (7D) -4.81% Perubahan Harga (7D) -4.81%

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MXNBC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MXNBC sepanjang masa ialah $ 0.0011062, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MXNBC telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.97% dalam 24 jam dan -4.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 30.12K$ 30.12K $ 30.12K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 41.48K$ 41.48K $ 41.48K Bekalan Peredaran 726.09M 726.09M 726.09M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Rekt Burgundy by Virtuals ialah $ 30.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MXNBC ialah 726.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 41.48K.