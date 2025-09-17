Relend USDC (REUSDC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.082 $ 1.082 $ 1.082 24J Rendah $ 1.083 $ 1.083 $ 1.083 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.082$ 1.082 $ 1.082 24J Tinggi $ 1.083$ 1.083 $ 1.083 Sepanjang Masa $ 9.28$ 9.28 $ 9.28 Harga Terendah $ 0.862011$ 0.862011 $ 0.862011 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.02% Perubahan Harga (7D) +0.16% Perubahan Harga (7D) +0.16%

Relend USDC (REUSDC) harga masa nyata ialah $1.083. Sepanjang 24 jam yang lalu, REUSDC didagangkan antara $ 1.082 rendah dan $ 1.083 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi REUSDC sepanjang masa ialah $ 9.28, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.862011.

Dari segi prestasi jangka pendek, REUSDC telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.02% dalam 24 jam dan +0.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Relend USDC (REUSDC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 75.83M$ 75.83M $ 75.83M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 75.83M$ 75.83M $ 75.83M Bekalan Peredaran 70.05M 70.05M 70.05M Jumlah Bekalan 70,050,379.0554145 70,050,379.0554145 70,050,379.0554145

Had Pasaran semasa Relend USDC ialah $ 75.83M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran REUSDC ialah 70.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 70050379.0554145. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 75.83M.