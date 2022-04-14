Tokenomik Relend USDC (REUSDC)
Relend USDC (REUSDC) Maklumat
Solving liquidity fragmentation of L2s with fractional reserve banking.
Relend Network allows for lending and borrowing akin to fractional reserve banking.
Lenders are able to supply assets which act as reserves for a 10x increase in the lending supply.
Borrowers benefit from earning a return on their collateral provided as well as accruing yield on their borrowed funds.
We implement the money multiplier effect to grow economic activity across different L2 ecosystems.
The Relend USDC vault serves as a pre-deposit vault for Relend Network. Users who supply USDC will collect RELEND units and have the option to access Relend Network once live. Collateral markets are selected for competitive yield and long term partner alignment.
Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
Relend USDC (REUSDC) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Relend USDC (REUSDC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Relend USDC (REUSDC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Relend USDC (REUSDC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token REUSDC yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token REUSDC yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik REUSDC, terokai REUSDC harga langsung token!
REUSDC Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju REUSDC? Halaman ramalan harga REUSDC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.