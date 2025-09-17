RELIGN (RELIGN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +0.49% Perubahan Harga (7D) -10.25%

RELIGN (RELIGN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, RELIGN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RELIGN sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RELIGN telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.49% dalam 24 jam dan -10.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RELIGN (RELIGN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 18.82K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.82K Bekalan Peredaran 999.98M Jumlah Bekalan 999,981,390.0

Had Pasaran semasa RELIGN ialah $ 18.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RELIGN ialah 999.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999981390.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.82K.