Remint (RMT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00205373$ 0.00205373 $ 0.00205373 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.78% Perubahan Harga (1D) -0.46% Perubahan Harga (7D) -1.05% Perubahan Harga (7D) -1.05%

Remint (RMT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, RMT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RMT sepanjang masa ialah $ 0.00205373, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RMT telah berubah sebanyak +0.78% sejak sejam yang lalu, -0.46% dalam 24 jam dan -1.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Remint (RMT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 48.72K$ 48.72K $ 48.72K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 48.72K$ 48.72K $ 48.72K Bekalan Peredaran 999.76M 999.76M 999.76M Jumlah Bekalan 999,758,805.372411 999,758,805.372411 999,758,805.372411

Had Pasaran semasa Remint ialah $ 48.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RMT ialah 999.76M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999758805.372411. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 48.72K.