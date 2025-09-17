renBTC (RENBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 10,810.06 $ 10,810.06 $ 10,810.06 24J Rendah $ 11,291.66 $ 11,291.66 $ 11,291.66 24J Tinggi 24J Rendah $ 10,810.06$ 10,810.06 $ 10,810.06 24J Tinggi $ 11,291.66$ 11,291.66 $ 11,291.66 Sepanjang Masa $ 102,983$ 102,983 $ 102,983 Harga Terendah $ 2,235.69$ 2,235.69 $ 2,235.69 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) +2.67% Perubahan Harga (7D) -17.81% Perubahan Harga (7D) -17.81%

renBTC (RENBTC) harga masa nyata ialah $11,256.29. Sepanjang 24 jam yang lalu, RENBTC didagangkan antara $ 10,810.06 rendah dan $ 11,291.66 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RENBTC sepanjang masa ialah $ 102,983, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2,235.69.

Dari segi prestasi jangka pendek, RENBTC telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, +2.67% dalam 24 jam dan -17.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

renBTC (RENBTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.43M$ 3.43M $ 3.43M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.43M$ 3.43M $ 3.43M Bekalan Peredaran 304.50 304.50 304.50 Jumlah Bekalan 304.49818869 304.49818869 304.49818869

Had Pasaran semasa renBTC ialah $ 3.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RENBTC ialah 304.50, dengan jumlah bekalan sebanyak 304.49818869. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.43M.