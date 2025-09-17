Rent Only Goes Up (RENT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00216916$ 0.00216916 $ 0.00216916 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.36% Perubahan Harga (1D) +5.01% Perubahan Harga (7D) +6.55% Perubahan Harga (7D) +6.55%

Rent Only Goes Up (RENT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, RENT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RENT sepanjang masa ialah $ 0.00216916, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RENT telah berubah sebanyak -0.36% sejak sejam yang lalu, +5.01% dalam 24 jam dan +6.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Rent Only Goes Up (RENT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 34.19K$ 34.19K $ 34.19K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 34.19K$ 34.19K $ 34.19K Bekalan Peredaran 999.63M 999.63M 999.63M Jumlah Bekalan 999,632,803.243207 999,632,803.243207 999,632,803.243207

Had Pasaran semasa Rent Only Goes Up ialah $ 34.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RENT ialah 999.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999632803.243207. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.19K.