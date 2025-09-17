Rentible (RNB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02188358 $ 0.02188358 $ 0.02188358 24J Rendah $ 0.02193664 $ 0.02193664 $ 0.02193664 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02188358$ 0.02188358 $ 0.02188358 24J Tinggi $ 0.02193664$ 0.02193664 $ 0.02193664 Sepanjang Masa $ 5.38$ 5.38 $ 5.38 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.04% Perubahan Harga (7D) +2.75% Perubahan Harga (7D) +2.75%

Rentible (RNB) harga masa nyata ialah $0.02193026. Sepanjang 24 jam yang lalu, RNB didagangkan antara $ 0.02188358 rendah dan $ 0.02193664 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RNB sepanjang masa ialah $ 5.38, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RNB telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.04% dalam 24 jam dan +2.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Rentible (RNB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 219.30K$ 219.30K $ 219.30K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 219.30K$ 219.30K $ 219.30K Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Rentible ialah $ 219.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RNB ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 219.30K.