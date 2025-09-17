Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 5.56$ 5.56 $ 5.56 Harga Terendah $ 0.74914$ 0.74914 $ 0.74914 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +3.56% Perubahan Harga (7D) +3.56%

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) harga masa nyata ialah $1.48. Sepanjang 24 jam yang lalu, EZEIGEN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EZEIGEN sepanjang masa ialah $ 5.56, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.74914.

Dari segi prestasi jangka pendek, EZEIGEN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +3.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.90M$ 2.90M $ 2.90M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.90M$ 2.90M $ 2.90M Bekalan Peredaran 1.96M 1.96M 1.96M Jumlah Bekalan 1,961,114.538947348 1,961,114.538947348 1,961,114.538947348

Had Pasaran semasa Renzo Restaked EIGEN ialah $ 2.90M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EZEIGEN ialah 1.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1961114.538947348. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.90M.