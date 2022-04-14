Tokenomik Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN)

Lihat cerapan utama tentang Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) Maklumat

Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages AVS strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone while abstracting the complexity away from the end user.

Laman Web Rasmi:
https://www.renzoprotocol.com/

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.90M
Jumlah Bekalan:
$ 1.96M
Bekalan Edaran:
$ 1.96M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.90M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 5.56
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.74914
Harga Semasa:
$ 1.48
Tokenomik Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token EZEIGEN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token EZEIGEN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik EZEIGEN, terokai EZEIGEN harga langsung token!

EZEIGEN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju EZEIGEN? Halaman ramalan harga EZEIGEN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

