Renzo Restaked ETH (EZETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4,689.06 $ 4,689.06 $ 4,689.06 24J Rendah $ 4,803.01 $ 4,803.01 $ 4,803.01 24J Tinggi 24J Rendah $ 4,689.06$ 4,689.06 $ 4,689.06 24J Tinggi $ 4,803.01$ 4,803.01 $ 4,803.01 Sepanjang Masa $ 5,227.06$ 5,227.06 $ 5,227.06 Harga Terendah $ 1,454.43$ 1,454.43 $ 1,454.43 Perubahan Harga (1J) +0.22% Perubahan Harga (1D) +0.13% Perubahan Harga (7D) +4.76% Perubahan Harga (7D) +4.76%

Renzo Restaked ETH (EZETH) harga masa nyata ialah $4,777.99. Sepanjang 24 jam yang lalu, EZETH didagangkan antara $ 4,689.06 rendah dan $ 4,803.01 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EZETH sepanjang masa ialah $ 5,227.06, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,454.43.

Dari segi prestasi jangka pendek, EZETH telah berubah sebanyak +0.22% sejak sejam yang lalu, +0.13% dalam 24 jam dan +4.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Renzo Restaked ETH (EZETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.45B$ 1.45B $ 1.45B Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.45B$ 1.45B $ 1.45B Bekalan Peredaran 303.52K 303.52K 303.52K Jumlah Bekalan 303,518.2104458176 303,518.2104458176 303,518.2104458176

Had Pasaran semasa Renzo Restaked ETH ialah $ 1.45B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EZETH ialah 303.52K, dengan jumlah bekalan sebanyak 303518.2104458176. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.45B.