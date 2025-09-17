Renzo Restaked LST (PZETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 5,299.53 $ 5,299.53 $ 5,299.53 24J Rendah $ 5,459.14 $ 5,459.14 $ 5,459.14 24J Tinggi 24J Rendah $ 5,299.53$ 5,299.53 $ 5,299.53 24J Tinggi $ 5,459.14$ 5,459.14 $ 5,459.14 Sepanjang Masa $ 5,938.35$ 5,938.35 $ 5,938.35 Harga Terendah $ 1,684.12$ 1,684.12 $ 1,684.12 Perubahan Harga (1J) +0.30% Perubahan Harga (1D) +0.67% Perubahan Harga (7D) +5.61% Perubahan Harga (7D) +5.61%

Renzo Restaked LST (PZETH) harga masa nyata ialah $5,449.37. Sepanjang 24 jam yang lalu, PZETH didagangkan antara $ 5,299.53 rendah dan $ 5,459.14 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PZETH sepanjang masa ialah $ 5,938.35, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,684.12.

Dari segi prestasi jangka pendek, PZETH telah berubah sebanyak +0.30% sejak sejam yang lalu, +0.67% dalam 24 jam dan +5.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Renzo Restaked LST (PZETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 137.00M$ 137.00M $ 137.00M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 137.00M$ 137.00M $ 137.00M Bekalan Peredaran 25.15K 25.15K 25.15K Jumlah Bekalan 25,153.88123962677 25,153.88123962677 25,153.88123962677

Had Pasaran semasa Renzo Restaked LST ialah $ 137.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PZETH ialah 25.15K, dengan jumlah bekalan sebanyak 25153.88123962677. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 137.00M.