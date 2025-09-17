Renzo Restaked SOL (EZSOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 285.3 $ 285.3 $ 285.3 24J Rendah $ 296.12 $ 296.12 $ 296.12 24J Tinggi 24J Rendah $ 285.3$ 285.3 $ 285.3 24J Tinggi $ 296.12$ 296.12 $ 296.12 Sepanjang Masa $ 344.19$ 344.19 $ 344.19 Harga Terendah $ 113.54$ 113.54 $ 113.54 Perubahan Harga (1J) -0.39% Perubahan Harga (1D) +1.20% Perubahan Harga (7D) +8.82% Perubahan Harga (7D) +8.82%

Renzo Restaked SOL (EZSOL) harga masa nyata ialah $290.34. Sepanjang 24 jam yang lalu, EZSOL didagangkan antara $ 285.3 rendah dan $ 296.12 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EZSOL sepanjang masa ialah $ 344.19, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 113.54.

Dari segi prestasi jangka pendek, EZSOL telah berubah sebanyak -0.39% sejak sejam yang lalu, +1.20% dalam 24 jam dan +8.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Renzo Restaked SOL (EZSOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 36.77M$ 36.77M $ 36.77M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 36.77M$ 36.77M $ 36.77M Bekalan Peredaran 126.49K 126.49K 126.49K Jumlah Bekalan 126,492.448219774 126,492.448219774 126,492.448219774

Had Pasaran semasa Renzo Restaked SOL ialah $ 36.77M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EZSOL ialah 126.49K, dengan jumlah bekalan sebanyak 126492.448219774. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 36.77M.