ReplyGuys (REPLY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00113229 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.44% Perubahan Harga (7D) +3.49%

ReplyGuys (REPLY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, REPLY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi REPLY sepanjang masa ialah $ 0.00113229, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, REPLY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.44% dalam 24 jam dan +3.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ReplyGuys (REPLY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 50.09K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 50.09K Bekalan Peredaran 969.95M Jumlah Bekalan 969,945,339.3477402

Had Pasaran semasa ReplyGuys ialah $ 50.09K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran REPLY ialah 969.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 969945339.3477402. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 50.09K.