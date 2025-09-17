REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00205628 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.02% Perubahan Harga (1D) -5.01% Perubahan Harga (7D) -2.47%

REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, REPOALYZE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi REPOALYZE sepanjang masa ialah $ 0.00205628, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, REPOALYZE telah berubah sebanyak -1.02% sejak sejam yang lalu, -5.01% dalam 24 jam dan -2.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 35.75K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 36.10K Bekalan Peredaran 990.06M Jumlah Bekalan 999,798,552.615788

Had Pasaran semasa REPO ANALYZER AI ialah $ 35.75K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran REPOALYZE ialah 990.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999798552.615788. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 36.10K.