Tokenomik REPO ANALYZER AI (REPOALYZE)

Lihat cerapan utama tentang REPO ANALYZER AI (REPOALYZE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) Maklumat

RepoAnalyzer is a decentralized analysis platform designed to verify the authenticity and legitimacy of blockchain projects through GitHub repository analysis. The platform combines AI-powered code analysis with community-driven verification to identify potential risks in cryptocurrency projects.

The platform serves as a critical infrastructure tool for the blockchain ecosystem, helping users make informed decisions by providing objective analysis of project repositories. RepoAnalyzer's analysis methodology combines on-chain data, repository metrics, and AI pattern recognition to generate comprehensive project assessments.

Laman Web Rasmi:
https://repoanalyzer.site/
Kertas putih:
https://hackmd.io/@repoanalyzer/SJ7fg688yx

REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk REPO ANALYZER AI (REPOALYZE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 36.65K
$ 36.65K
Jumlah Bekalan:
$ 999.80M
$ 999.80M
Bekalan Edaran:
$ 990.06M
$ 990.06M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 37.01K
$ 37.01K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00205628
$ 0.00205628
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

Tokenomik REPO ANALYZER AI (REPOALYZE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token REPOALYZE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token REPOALYZE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik REPOALYZE, terokai REPOALYZE harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.