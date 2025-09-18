Lagi Mengenai SRUSD

Reservoir srUSD Harga (SRUSD)

$1.094
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 03:59:05 (UTC+8)

Reservoir srUSD (SRUSD) Maklumat Harga (USD)

$ 1.092
$ 1.097
$ 1.092
$ 1.097
$ 1.3
$ 0
Reservoir srUSD (SRUSD) harga masa nyata ialah $1.094. Sepanjang 24 jam yang lalu, SRUSD didagangkan antara $ 1.092 rendah dan $ 1.097 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SRUSD sepanjang masa ialah $ 1.3, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SRUSD telah berubah sebanyak -0.11% sejak sejam yang lalu, -0.21% dalam 24 jam dan +0.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Reservoir srUSD (SRUSD) Maklumat Pasaran

$ 100.28M$ 100.28M

--
$ 100.28M
91.73M
91,730,441.22748213
Had Pasaran semasa Reservoir srUSD ialah $ 100.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SRUSD ialah 91.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 91730441.22748213. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 100.28M.

Reservoir srUSD (SRUSD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Reservoir srUSD kepada USD adalah $ -0.002352596127958.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Reservoir srUSD kepada USD adalah $ +0.0096384682.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Reservoir srUSD kepada USD adalah $ +0.0180187270.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Reservoir srUSD kepada USD adalah $ 0.

Hari ini$ -0.002352596127958-0.21%
30 Hari$ +0.0096384682+0.88%
60 Hari$ +0.0180187270+1.65%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Reservoir srUSD (SRUSD)

Reservoir Protocol was created to offer users the most trusted and scalable decentralized, next-gen stablecoin protocol as part of a broader effort to address the market’s demand for a decentralized, scalable, efficient, and yield-bearing stablecoin. As a permissionless protocol on Ethereum with native integration on top-tier networks, Reservoir offers users globally access to a next-gen stablecoin, a liquid yielding asset, a term-based yielding asset, and a permissionless lending market. Backed by multiple digital and Real World Assets (RWA), Reservoir provides the most scalable stablecoin through DeFi applications and RWA integrations, offering better and more consistent yields than other stablecoin protocols, irrespective of market conditions.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Reservoir srUSD Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Reservoir srUSD (SRUSD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Reservoir srUSD (SRUSD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Reservoir srUSD.

Semak Reservoir srUSD ramalan harga sekarang!

Tokenomik Reservoir srUSD (SRUSD)

Memahami tokenomik Reservoir srUSD (SRUSD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SRUSD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Reservoir srUSD (SRUSD)

Berapakah nilai Reservoir srUSD (SRUSD) hari ini?
Harga langsung SRUSD dalam USD ialah 1.094 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SRUSD ke USD?
Harga semasa SRUSD ke USD ialah $ 1.094. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Reservoir srUSD?
Had pasaran untuk SRUSD ialah $ 100.28M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SRUSD?
Bekalan edaran SRUSD ialah 91.73M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SRUSD?
SRUSD mencapai harga ATH sebanyak 1.3 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SRUSD?
SRUSD melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan SRUSD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SRUSDialah -- USD.
Adakah SRUSD akan naik lebih tinggi tahun ini?
SRUSD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SRUSDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 03:59:05 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.