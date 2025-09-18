Reservoir srUSD (SRUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.092 $ 1.092 $ 1.092 24J Rendah $ 1.097 $ 1.097 $ 1.097 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.092$ 1.092 $ 1.092 24J Tinggi $ 1.097$ 1.097 $ 1.097 Sepanjang Masa $ 1.3$ 1.3 $ 1.3 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.11% Perubahan Harga (1D) -0.21% Perubahan Harga (7D) +0.34% Perubahan Harga (7D) +0.34%

Reservoir srUSD (SRUSD) harga masa nyata ialah $1.094. Sepanjang 24 jam yang lalu, SRUSD didagangkan antara $ 1.092 rendah dan $ 1.097 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SRUSD sepanjang masa ialah $ 1.3, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SRUSD telah berubah sebanyak -0.11% sejak sejam yang lalu, -0.21% dalam 24 jam dan +0.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Reservoir srUSD (SRUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 100.28M$ 100.28M $ 100.28M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 100.28M$ 100.28M $ 100.28M Bekalan Peredaran 91.73M 91.73M 91.73M Jumlah Bekalan 91,730,441.22748213 91,730,441.22748213 91,730,441.22748213

Had Pasaran semasa Reservoir srUSD ialah $ 100.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SRUSD ialah 91.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 91730441.22748213. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 100.28M.