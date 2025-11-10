RESI Harga Hari Ini

Harga langsung RESI (SN46) hari ini ialah $ 2.57, dengan 12.39% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SN46 kepada USD penukaran adalah $ 2.57 setiap SN46.

RESI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,902,493, dengan bekalan edaran sebanyak 3.08M SN46. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SN46 didagangkan antara $ 2.44 (rendah) dan $ 2.93 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 6.05, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.641241.

Dalam prestasi jangka pendek, SN46 dipindahkan -2.28% dalam sejam terakhir dan -28.89% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

RESI (SN46) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.90M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.90M Bekalan Peredaran 3.08M Jumlah Bekalan 3,081,267.411171866

Had Pasaran semasa RESI ialah $ 7.90M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN46 ialah 3.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3081267.411171866. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.90M.