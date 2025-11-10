Tokenomik RESI (SN46)

Lihat cerapan utama tentang RESI (SN46), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:15:32 (UTC+8)
USD

RESI (SN46) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk RESI (SN46), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 8.87M
$ 8.87M$ 8.87M
Jumlah Bekalan:
$ 3.09M
$ 3.09M$ 3.09M
Bekalan Edaran:
$ 3.09M
$ 3.09M$ 3.09M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 8.87M
$ 8.87M$ 8.87M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 6.05
$ 6.05$ 6.05
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.641241
$ 0.641241$ 0.641241
Harga Semasa:
$ 2.87
$ 2.87$ 2.87

RESI (SN46) Maklumat

RESI is a decentralized intelligence layer for real estate built on Bittensor Subnet 46. The project provides open-source infrastructure connecting $400 trillion in physical property assets to decentralized finance protocols. RESI operates through three layers: a data foundation maintaining continuously updated property records, an oracle providing real-time valuations via consensus mechanisms, and autonomous execution for transaction processing. The system replaces closed-source intermediaries with protocol-based infrastructure, enabling property data access for both on-chain and off-chain applications across DeFi, fractional ownership platforms, and PropTech builders.

Laman Web Rasmi:
https://resilabs.ai
Kertas putih:
https://x.com/resilabsai/status/1967714150140018735

Tokenomik RESI (SN46): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik RESI (SN46) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SN46 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SN46 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SN46, terokai SN46 harga langsung token!

SN46 Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SN46? Halaman ramalan harga SN46 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

