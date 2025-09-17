Resistance Girl (REGI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0
24J Rendah $ 0
24J Tinggi $ 0
Sepanjang Masa $ 0.05778
Harga Terendah $ 0
Perubahan Harga (1J) -4.66%
Perubahan Harga (1D) -0.00%
Perubahan Harga (7D) -18.96%

Resistance Girl (REGI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, REGI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi REGI sepanjang masa ialah $ 0.05778, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, REGI telah berubah sebanyak -4.66% sejak sejam yang lalu, -0.00% dalam 24 jam dan -18.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Resistance Girl (REGI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 78.37K
Kelantangan (24J) --
Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 78.37K
Bekalan Peredaran 100.00M
Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Resistance Girl ialah $ 78.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran REGI ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 78.37K.