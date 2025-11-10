Resister Harga Hari Ini

Harga langsung Resister (RSTR) hari ini ialah $ 0.01003243, dengan 2.78% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RSTR kepada USD penukaran adalah $ 0.01003243 setiap RSTR.

Resister kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,292,850, dengan bekalan edaran sebanyak 125.50M RSTR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RSTR didagangkan antara $ 0.00870867 (rendah) dan $ 0.01059293 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01580666, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00800079.

Dalam prestasi jangka pendek, RSTR dipindahkan -2.95% dalam sejam terakhir dan +1.59% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Resister (RSTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.30M$ 10.30M $ 10.30M Bekalan Peredaran 125.50M 125.50M 125.50M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

