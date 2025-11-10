BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Resolv Liquidity Provider Token langsung hari ini ialah 1.26 USD.RLP modal pasaran ialah 95,428,106 USD. Jejaki masa nyata RLP kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Resolv Liquidity Provider Token langsung hari ini ialah 1.26 USD.RLP modal pasaran ialah 95,428,106 USD. Jejaki masa nyata RLP kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai RLP

Maklumat Harga RLP

Apakah RLP

Kertas putih RLP

Laman Web Rasmi RLP

Tokenomik RLP

Ramalan Harga RLP

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Resolv Liquidity Provider Token Logo

Resolv Liquidity Provider Token Harga (RLP)

Tidak tersenarai

1 RLP ke USD Harga Langsung:

$1.26
$1.26$1.26
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Resolv Liquidity Provider Token (RLP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:33:24 (UTC+8)

Resolv Liquidity Provider Token Harga Hari Ini

Harga langsung Resolv Liquidity Provider Token (RLP) hari ini ialah $ 1.26, dengan 0.03% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RLP kepada USD penukaran adalah $ 1.26 setiap RLP.

Resolv Liquidity Provider Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 95,428,106, dengan bekalan edaran sebanyak 75.89M RLP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RLP didagangkan antara $ 1.25 (rendah) dan $ 1.26 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.35, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.031.

Dalam prestasi jangka pendek, RLP dipindahkan +0.02% dalam sejam terakhir dan +0.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Resolv Liquidity Provider Token (RLP) Maklumat Pasaran

$ 95.43M
$ 95.43M$ 95.43M

--
----

$ 95.43M
$ 95.43M$ 95.43M

75.89M
75.89M 75.89M

75,892,203.99471909
75,892,203.99471909 75,892,203.99471909

Had Pasaran semasa Resolv Liquidity Provider Token ialah $ 95.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RLP ialah 75.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 75892203.99471909. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 95.43M.

Resolv Liquidity Provider Token Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.25
$ 1.25$ 1.25
24J Rendah
$ 1.26
$ 1.26$ 1.26
24J Tinggi

$ 1.25
$ 1.25$ 1.25

$ 1.26
$ 1.26$ 1.26

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

$ 1.031
$ 1.031$ 1.031

+0.02%

+0.03%

+0.11%

+0.11%

Resolv Liquidity Provider Token (RLP) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Resolv Liquidity Provider Token kepada USD adalah $ +0.00033789.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Resolv Liquidity Provider Token kepada USD adalah $ +0.0097524000.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Resolv Liquidity Provider Token kepada USD adalah $ +0.0218500380.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Resolv Liquidity Provider Token kepada USD adalah $ +0.0365871846610162.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00033789+0.03%
30 Hari$ +0.0097524000+0.77%
60 Hari$ +0.0218500380+1.73%
90 Hari$ +0.0365871846610162+2.99%

Ramalan Harga untuk Resolv Liquidity Provider Token

Resolv Liquidity Provider Token (RLP) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RLP pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Resolv Liquidity Provider Token (RLP) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Resolv Liquidity Provider Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Resolv Liquidity Provider Token yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk RLP ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Resolv Liquidity Provider Token Ramalan Harga.

Apakah itu Resolv Liquidity Provider Token (RLP)

Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount.

RLP: ETH portfolio backs USR with a more than 100% ratio. Excess part of collateral acts as a backing for RLP - Resolv Liquidity Pool. Key features of RLP: RLP is designed to protect USR from market and counterparty risks. In exchange, RLP users receive higher portion of profits of the collateral pool. RLP has a price, representing value of ETH backing a single unit of RLP token; RLP price can vary. Collateral required for minting or redemption is based on the latest price;

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Resolv Liquidity Provider Token (RLP) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Resolv Liquidity Provider Token

Berapakah nilai 1 Resolv Liquidity Provider Token pada tahun 2030?
Jika Resolv Liquidity Provider Token berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Resolv Liquidity Provider Token berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:33:24 (UTC+8)

Resolv Liquidity Provider Token (RLP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Resolv Liquidity Provider Token

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04373
$0.04373$0.04373

+118.65%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1265
$0.1265$0.1265

+33.15%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00487
$0.00487$0.00487

+62.33%

PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.00220
$0.00220$0.00220

+51.72%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000003630
$0.000003630$0.000003630

+39.61%

TOWNS

TOWNS

TOWNS

$0.013913
$0.013913$0.013913

+37.42%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000002006
$0.0000002006$0.0000002006

+54.30%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.