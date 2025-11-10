Resolv Liquidity Provider Token Harga Hari Ini

Harga langsung Resolv Liquidity Provider Token (RLP) hari ini ialah $ 1.26, dengan 0.03% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RLP kepada USD penukaran adalah $ 1.26 setiap RLP.

Resolv Liquidity Provider Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 95,428,106, dengan bekalan edaran sebanyak 75.89M RLP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RLP didagangkan antara $ 1.25 (rendah) dan $ 1.26 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.35, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.031.

Dalam prestasi jangka pendek, RLP dipindahkan +0.02% dalam sejam terakhir dan +0.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Resolv Liquidity Provider Token (RLP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 95.43M$ 95.43M $ 95.43M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 95.43M$ 95.43M $ 95.43M Bekalan Peredaran 75.89M 75.89M 75.89M Jumlah Bekalan 75,892,203.99471909 75,892,203.99471909 75,892,203.99471909

Had Pasaran semasa Resolv Liquidity Provider Token ialah $ 95.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RLP ialah 75.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 75892203.99471909. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 95.43M.