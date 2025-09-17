Resolv RLP (RLP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 24J Rendah $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 24J Tinggi $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Sepanjang Masa $ 1.35$ 1.35 $ 1.35 Harga Terendah $ 1.031$ 1.031 $ 1.031 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) +0.09% Perubahan Harga (7D) +0.24% Perubahan Harga (7D) +0.24%

Resolv RLP (RLP) harga masa nyata ialah $1.24. Sepanjang 24 jam yang lalu, RLP didagangkan antara $ 1.24 rendah dan $ 1.24 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RLP sepanjang masa ialah $ 1.35, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.031.

Dari segi prestasi jangka pendek, RLP telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, +0.09% dalam 24 jam dan +0.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Resolv RLP (RLP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 172.58M$ 172.58M $ 172.58M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 172.58M$ 172.58M $ 172.58M Bekalan Peredaran 139.38M 139.38M 139.38M Jumlah Bekalan 139,383,378.7477569 139,383,378.7477569 139,383,378.7477569

Had Pasaran semasa Resolv RLP ialah $ 172.58M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RLP ialah 139.38M, dengan jumlah bekalan sebanyak 139383378.7477569. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 172.58M.