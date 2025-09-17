Lagi Mengenai USR

Resolv USR Harga (USR)

1 USR ke USD Harga Langsung:

$1
$1$1
0.00%1D
2025-09-17 09:01:02 (UTC+8)

Resolv USR (USR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-0.01%

+0.00%

+0.04%

+0.04%

Resolv USR (USR) harga masa nyata ialah $0.999952. Sepanjang 24 jam yang lalu, USR didagangkan antara $ 0.999263 rendah dan $ 1.001 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USR sepanjang masa ialah $ 1.022, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.959194.

Dari segi prestasi jangka pendek, USR telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, +0.00% dalam 24 jam dan +0.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Resolv USR (USR) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Resolv USR ialah $ 326.08M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USR ialah 326.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 326082005.6545678. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 326.08M.

Resolv USR (USR) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Resolv USR kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Resolv USR kepada USD adalah $ -0.0004398788.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Resolv USR kepada USD adalah $ +0.0000168991.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Resolv USR kepada USD adalah $ -0.0001400455604698.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.00%
30 Hari$ -0.0004398788-0.04%
60 Hari$ +0.0000168991+0.00%
90 Hari$ -0.0001400455604698-0.01%

Apakah itu Resolv USR (USR)

Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Resolv USR (USR) Sumber

Laman Web Rasmi

Resolv USR Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Resolv USR (USR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Resolv USR (USR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Resolv USR.

Semak Resolv USR ramalan harga sekarang!

USR kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Resolv USR (USR)

Memahami tokenomik Resolv USR (USR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token USR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Resolv USR (USR)

Berapakah nilai Resolv USR (USR) hari ini?
Harga langsung USR dalam USD ialah 0.999952 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa USR ke USD?
Harga semasa USR ke USD ialah $ 0.999952. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Resolv USR?
Had pasaran untuk USR ialah $ 326.08M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran USR?
Bekalan edaran USR ialah 326.08M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) USR?
USR mencapai harga ATH sebanyak 1.022 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa USR?
USR melihat harga ATL sebanyak 0.959194 USD.
Berapakah jumlah dagangan USR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk USRialah -- USD.
Adakah USR akan naik lebih tinggi tahun ini?
USR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak USRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
2025-09-17 09:01:02 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.