Resolv USR (USR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.999263 $ 0.999263 $ 0.999263 24J Rendah $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.999263$ 0.999263 $ 0.999263 24J Tinggi $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Sepanjang Masa $ 1.022$ 1.022 $ 1.022 Harga Terendah $ 0.959194$ 0.959194 $ 0.959194 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) +0.00% Perubahan Harga (7D) +0.04% Perubahan Harga (7D) +0.04%

Resolv USR (USR) harga masa nyata ialah $0.999952. Sepanjang 24 jam yang lalu, USR didagangkan antara $ 0.999263 rendah dan $ 1.001 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USR sepanjang masa ialah $ 1.022, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.959194.

Dari segi prestasi jangka pendek, USR telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, +0.00% dalam 24 jam dan +0.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Resolv USR (USR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 326.08M$ 326.08M $ 326.08M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 326.08M$ 326.08M $ 326.08M Bekalan Peredaran 326.08M 326.08M 326.08M Jumlah Bekalan 326,082,005.6545678 326,082,005.6545678 326,082,005.6545678

Had Pasaran semasa Resolv USR ialah $ 326.08M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USR ialah 326.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 326082005.6545678. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 326.08M.