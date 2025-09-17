Lagi Mengenai WSTUSR

Maklumat Harga WSTUSR

Laman Web Rasmi WSTUSR

Tokenomik WSTUSR

Ramalan Harga WSTUSR

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Resolv wstUSR Logo

Resolv wstUSR Harga (WSTUSR)

Tidak tersenarai

1 WSTUSR ke USD Harga Langsung:

$1.11
$1.11$1.11
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Resolv wstUSR (WSTUSR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:01:11 (UTC+8)

Resolv wstUSR (WSTUSR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.11
$ 1.11$ 1.11
24J Rendah
$ 1.11
$ 1.11$ 1.11
24J Tinggi

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.58995
$ 0.58995$ 0.58995

-0.00%

+0.02%

+0.13%

+0.13%

Resolv wstUSR (WSTUSR) harga masa nyata ialah $1.11. Sepanjang 24 jam yang lalu, WSTUSR didagangkan antara $ 1.11 rendah dan $ 1.11 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WSTUSR sepanjang masa ialah $ 1.11, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.58995.

Dari segi prestasi jangka pendek, WSTUSR telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +0.02% dalam 24 jam dan +0.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Resolv wstUSR (WSTUSR) Maklumat Pasaran

$ 257.75M
$ 257.75M$ 257.75M

--
----

$ 257.75M
$ 257.75M$ 257.75M

232.45M
232.45M 232.45M

232,447,752.2457134
232,447,752.2457134 232,447,752.2457134

Had Pasaran semasa Resolv wstUSR ialah $ 257.75M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WSTUSR ialah 232.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 232447752.2457134. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 257.75M.

Resolv wstUSR (WSTUSR) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Resolv wstUSR kepada USD adalah $ +0.00020886.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Resolv wstUSR kepada USD adalah $ +0.0059431620.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Resolv wstUSR kepada USD adalah $ +0.0200877810.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Resolv wstUSR kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00020886+0.02%
30 Hari$ +0.0059431620+0.54%
60 Hari$ +0.0200877810+1.81%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Resolv wstUSR (WSTUSR)

What is Resolv? Resolv is a protocol maintaining USR, a stablecoin natively backed by Ether (ETH) and pegged to US Dollar. The protocol's main features include: Issuance and redemption of USR against other tokens; Maintaining sufficent backing by ETH at all times. This is achieved by hedging ETH price with short perpetual futures positions; Maintaining RLP (Resolv Liquidity Pool), a liquid insurance pool designed to keep USR overcollateralized. Both USR and RLP can be minted and redeemed by users in exchange for collateral deposited on 1:1 basis.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Resolv wstUSR (WSTUSR) Sumber

Laman Web Rasmi

Resolv wstUSR Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Resolv wstUSR (WSTUSR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Resolv wstUSR (WSTUSR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Resolv wstUSR.

Semak Resolv wstUSR ramalan harga sekarang!

WSTUSR kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Resolv wstUSR (WSTUSR)

Memahami tokenomik Resolv wstUSR (WSTUSR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WSTUSR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Resolv wstUSR (WSTUSR)

Berapakah nilai Resolv wstUSR (WSTUSR) hari ini?
Harga langsung WSTUSR dalam USD ialah 1.11 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WSTUSR ke USD?
Harga semasa WSTUSR ke USD ialah $ 1.11. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Resolv wstUSR?
Had pasaran untuk WSTUSR ialah $ 257.75M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WSTUSR?
Bekalan edaran WSTUSR ialah 232.45M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WSTUSR?
WSTUSR mencapai harga ATH sebanyak 1.11 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WSTUSR?
WSTUSR melihat harga ATL sebanyak 0.58995 USD.
Berapakah jumlah dagangan WSTUSR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WSTUSRialah -- USD.
Adakah WSTUSR akan naik lebih tinggi tahun ini?
WSTUSR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WSTUSRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:01:11 (UTC+8)

Resolv wstUSR (WSTUSR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.