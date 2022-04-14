Tokenomik Resolv wstUSR (WSTUSR)
Resolv wstUSR (WSTUSR) Maklumat
What is Resolv? Resolv is a protocol maintaining USR, a stablecoin natively backed by Ether (ETH) and pegged to US Dollar.
The protocol's main features include:
Issuance and redemption of USR against other tokens;
Maintaining sufficent backing by ETH at all times. This is achieved by hedging ETH price with short perpetual futures positions;
Maintaining RLP (Resolv Liquidity Pool), a liquid insurance pool designed to keep USR overcollateralized.
Both USR and RLP can be minted and redeemed by users in exchange for collateral deposited on 1:1 basis.
Resolv wstUSR (WSTUSR) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Resolv wstUSR (WSTUSR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Resolv wstUSR (WSTUSR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Resolv wstUSR (WSTUSR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token WSTUSR yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token WSTUSR yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik WSTUSR, terokai WSTUSR harga langsung token!
WSTUSR Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju WSTUSR? Halaman ramalan harga WSTUSR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.