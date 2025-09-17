Lagi Mengenai RSTK

Restake Finance (RSTK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:20:28 (UTC+8)

Restake Finance (RSTK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00727938
24J Rendah
$ 0.00740107
24J Tinggi

$ 0.00727938
$ 0.00740107
$ 2.8
$ 0.00322433
-1.28%

-0.00%

+3.42%

+3.42%

Restake Finance (RSTK) harga masa nyata ialah $0.00730245. Sepanjang 24 jam yang lalu, RSTK didagangkan antara $ 0.00727938 rendah dan $ 0.00740107 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RSTK sepanjang masa ialah $ 2.8, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00322433.

Dari segi prestasi jangka pendek, RSTK telah berubah sebanyak -1.28% sejak sejam yang lalu, -0.00% dalam 24 jam dan +3.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Restake Finance (RSTK) Maklumat Pasaran

$ 279.72K
--
$ 731.18K
38.26M
100,000,000.0
Had Pasaran semasa Restake Finance ialah $ 279.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RSTK ialah 38.26M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 731.18K.

Restake Finance (RSTK) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Restake Finance kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Restake Finance kepada USD adalah $ -0.0014307347.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Restake Finance kepada USD adalah $ -0.0001340751.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Restake Finance kepada USD adalah $ +0.001983625172739283.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.00%
30 Hari$ -0.0014307347-19.59%
60 Hari$ -0.0001340751-1.83%
90 Hari$ +0.001983625172739283+37.29%

Apakah itu Restake Finance (RSTK)

Restake Finance DAO is a decentralized autonomous organization that aims to become a yield powerhouse – by introducing modular liquid restaking to EigenLayer. We’re building a new era of yield - an intuitive platform to restake your liquid staking tokens and maximise your on-chain rewards through $rstETH, our liquid restaking token. Using $rstETH will allow you to earn restaking rewards while receiving a liquid derivative in exchange for your locked principal. You will have instant liquidity to your tokens and the ability to compound yield.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Restake Finance (RSTK) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Restake Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Restake Finance (RSTK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Restake Finance (RSTK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Restake Finance.

Semak Restake Finance ramalan harga sekarang!

RSTK kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Restake Finance (RSTK)

Memahami tokenomik Restake Finance (RSTK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RSTK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Restake Finance (RSTK)

Berapakah nilai Restake Finance (RSTK) hari ini?
Harga langsung RSTK dalam USD ialah 0.00730245 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RSTK ke USD?
Harga semasa RSTK ke USD ialah $ 0.00730245. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Restake Finance?
Had pasaran untuk RSTK ialah $ 279.72K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RSTK?
Bekalan edaran RSTK ialah 38.26M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RSTK?
RSTK mencapai harga ATH sebanyak 2.8 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RSTK?
RSTK melihat harga ATL sebanyak 0.00322433 USD.
Berapakah jumlah dagangan RSTK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RSTKialah -- USD.
Adakah RSTK akan naik lebih tinggi tahun ini?
RSTK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RSTKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:20:28 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.