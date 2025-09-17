Restake Finance (RSTK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00727938 $ 0.00727938 $ 0.00727938 24J Rendah $ 0.00740107 $ 0.00740107 $ 0.00740107 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00727938$ 0.00727938 $ 0.00727938 24J Tinggi $ 0.00740107$ 0.00740107 $ 0.00740107 Sepanjang Masa $ 2.8$ 2.8 $ 2.8 Harga Terendah $ 0.00322433$ 0.00322433 $ 0.00322433 Perubahan Harga (1J) -1.28% Perubahan Harga (1D) -0.00% Perubahan Harga (7D) +3.42% Perubahan Harga (7D) +3.42%

Restake Finance (RSTK) harga masa nyata ialah $0.00730245. Sepanjang 24 jam yang lalu, RSTK didagangkan antara $ 0.00727938 rendah dan $ 0.00740107 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RSTK sepanjang masa ialah $ 2.8, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00322433.

Dari segi prestasi jangka pendek, RSTK telah berubah sebanyak -1.28% sejak sejam yang lalu, -0.00% dalam 24 jam dan +3.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Restake Finance (RSTK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 279.72K$ 279.72K $ 279.72K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 731.18K$ 731.18K $ 731.18K Bekalan Peredaran 38.26M 38.26M 38.26M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Restake Finance ialah $ 279.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RSTK ialah 38.26M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 731.18K.