Restaked sAVAX (RSAVAX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 35.82 $ 35.82 $ 35.82 24J Rendah $ 37.62 $ 37.62 $ 37.62 24J Tinggi 24J Rendah $ 35.82$ 35.82 $ 35.82 24J Tinggi $ 37.62$ 37.62 $ 37.62 Sepanjang Masa $ 49.42$ 49.42 $ 49.42 Harga Terendah $ 17.69$ 17.69 $ 17.69 Perubahan Harga (1J) -0.63% Perubahan Harga (1D) +0.85% Perubahan Harga (7D) +12.94% Perubahan Harga (7D) +12.94%

Restaked sAVAX (RSAVAX) harga masa nyata ialah $36.36. Sepanjang 24 jam yang lalu, RSAVAX didagangkan antara $ 35.82 rendah dan $ 37.62 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RSAVAX sepanjang masa ialah $ 49.42, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 17.69.

Dari segi prestasi jangka pendek, RSAVAX telah berubah sebanyak -0.63% sejak sejam yang lalu, +0.85% dalam 24 jam dan +12.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Restaked sAVAX (RSAVAX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.75M$ 4.75M $ 4.75M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.75M$ 4.75M $ 4.75M Bekalan Peredaran 130.22K 130.22K 130.22K Jumlah Bekalan 130,215.6471611045 130,215.6471611045 130,215.6471611045

Had Pasaran semasa Restaked sAVAX ialah $ 4.75M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RSAVAX ialah 130.22K, dengan jumlah bekalan sebanyak 130215.6471611045. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.75M.