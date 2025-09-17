Lagi Mengenai RSAVAX

Maklumat Harga RSAVAX

Kertas putih RSAVAX

Laman Web Rasmi RSAVAX

Tokenomik RSAVAX

Ramalan Harga RSAVAX

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Restaked sAVAX Logo

Restaked sAVAX Harga (RSAVAX)

Tidak tersenarai

1 RSAVAX ke USD Harga Langsung:

$36.45
$36.45$36.45
+0.90%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Restaked sAVAX (RSAVAX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:43:40 (UTC+8)

Restaked sAVAX (RSAVAX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 35.82
$ 35.82$ 35.82
24J Rendah
$ 37.62
$ 37.62$ 37.62
24J Tinggi

$ 35.82
$ 35.82$ 35.82

$ 37.62
$ 37.62$ 37.62

$ 49.42
$ 49.42$ 49.42

$ 17.69
$ 17.69$ 17.69

-0.63%

+0.85%

+12.94%

+12.94%

Restaked sAVAX (RSAVAX) harga masa nyata ialah $36.36. Sepanjang 24 jam yang lalu, RSAVAX didagangkan antara $ 35.82 rendah dan $ 37.62 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RSAVAX sepanjang masa ialah $ 49.42, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 17.69.

Dari segi prestasi jangka pendek, RSAVAX telah berubah sebanyak -0.63% sejak sejam yang lalu, +0.85% dalam 24 jam dan +12.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Restaked sAVAX (RSAVAX) Maklumat Pasaran

$ 4.75M
$ 4.75M$ 4.75M

--
----

$ 4.75M
$ 4.75M$ 4.75M

130.22K
130.22K 130.22K

130,215.6471611045
130,215.6471611045 130,215.6471611045

Had Pasaran semasa Restaked sAVAX ialah $ 4.75M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RSAVAX ialah 130.22K, dengan jumlah bekalan sebanyak 130215.6471611045. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.75M.

Restaked sAVAX (RSAVAX) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Restaked sAVAX kepada USD adalah $ +0.304866.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Restaked sAVAX kepada USD adalah $ +7.4567524320.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Restaked sAVAX kepada USD adalah $ +9.7634490120.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Restaked sAVAX kepada USD adalah $ +14.488213206592005.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.304866+0.85%
30 Hari$ +7.4567524320+20.51%
60 Hari$ +9.7634490120+26.85%
90 Hari$ +14.488213206592005+66.24%

Apakah itu Restaked sAVAX (RSAVAX)

rsAVAX is restaked sAVAX, allowing users to benefit from native sAVAX yield as well as rewards for providing crypto-economic security to Avalanche L1s. Users deposit sAVAX and receive rsAVAX at a 1:1 ratio. Yield Yak then acts as a curator on Suzaku's restaking marketplace, deploing sAVAX as collateral to Avalanche Operators and Avalanche L1s, in exchange for rewards. These rewards are compounded into the value of rsAVAX.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Restaked sAVAX (RSAVAX) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Restaked sAVAX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Restaked sAVAX (RSAVAX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Restaked sAVAX (RSAVAX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Restaked sAVAX.

Semak Restaked sAVAX ramalan harga sekarang!

RSAVAX kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Restaked sAVAX (RSAVAX)

Memahami tokenomik Restaked sAVAX (RSAVAX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RSAVAX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Restaked sAVAX (RSAVAX)

Berapakah nilai Restaked sAVAX (RSAVAX) hari ini?
Harga langsung RSAVAX dalam USD ialah 36.36 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RSAVAX ke USD?
Harga semasa RSAVAX ke USD ialah $ 36.36. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Restaked sAVAX?
Had pasaran untuk RSAVAX ialah $ 4.75M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RSAVAX?
Bekalan edaran RSAVAX ialah 130.22K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RSAVAX?
RSAVAX mencapai harga ATH sebanyak 49.42 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RSAVAX?
RSAVAX melihat harga ATL sebanyak 17.69 USD.
Berapakah jumlah dagangan RSAVAX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RSAVAXialah -- USD.
Adakah RSAVAX akan naik lebih tinggi tahun ini?
RSAVAX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RSAVAXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:43:40 (UTC+8)

Restaked sAVAX (RSAVAX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.