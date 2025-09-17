Restaked Swell ETH (RSWETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4,659.54 $ 4,659.54 $ 4,659.54 24J Rendah $ 4,713.94 $ 4,713.94 $ 4,713.94 24J Tinggi 24J Rendah $ 4,659.54$ 4,659.54 $ 4,659.54 24J Tinggi $ 4,713.94$ 4,713.94 $ 4,713.94 Sepanjang Masa $ 17,684.38$ 17,684.38 $ 17,684.38 Harga Terendah $ 1,442.67$ 1,442.67 $ 1,442.67 Perubahan Harga (1J) +0.35% Perubahan Harga (1D) +0.05% Perubahan Harga (7D) +4.62% Perubahan Harga (7D) +4.62%

Restaked Swell ETH (RSWETH) harga masa nyata ialah $4,707.12. Sepanjang 24 jam yang lalu, RSWETH didagangkan antara $ 4,659.54 rendah dan $ 4,713.94 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RSWETH sepanjang masa ialah $ 17,684.38, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,442.67.

Dari segi prestasi jangka pendek, RSWETH telah berubah sebanyak +0.35% sejak sejam yang lalu, +0.05% dalam 24 jam dan +4.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Restaked Swell ETH (RSWETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 99.84M$ 99.84M $ 99.84M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 99.84M$ 99.84M $ 99.84M Bekalan Peredaran 21.23K 21.23K 21.23K Jumlah Bekalan 21,228.44197861067 21,228.44197861067 21,228.44197861067

Had Pasaran semasa Restaked Swell ETH ialah $ 99.84M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RSWETH ialah 21.23K, dengan jumlah bekalan sebanyak 21228.44197861067. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 99.84M.