Restaking Vault ETH Harga Hari Ini

Harga langsung Restaking Vault ETH (RSTETH) hari ini ialah $ 4,269.44, dengan 2.91% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RSTETH kepada USD penukaran adalah $ 4,269.44 setiap RSTETH.

Restaking Vault ETH kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 118,668,816, dengan bekalan edaran sebanyak 27.60K RSTETH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RSTETH didagangkan antara $ 4,103.54 (rendah) dan $ 4,303.56 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 6,262.2, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 3,860.12.

Dalam prestasi jangka pendek, RSTETH dipindahkan -0.12% dalam sejam terakhir dan -10.34% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Restaking Vault ETH (RSTETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 118.67M$ 118.67M $ 118.67M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 118.67M$ 118.67M $ 118.67M Bekalan Peredaran 27.60K 27.60K 27.60K Jumlah Bekalan 27,604.07870137262 27,604.07870137262 27,604.07870137262

Had Pasaran semasa Restaking Vault ETH ialah $ 118.67M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RSTETH ialah 27.60K, dengan jumlah bekalan sebanyak 27604.07870137262. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 118.67M.