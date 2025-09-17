Resupply (RSUP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.873079 $ 0.873079 $ 0.873079 24J Rendah $ 0.935809 $ 0.935809 $ 0.935809 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.873079$ 0.873079 $ 0.873079 24J Tinggi $ 0.935809$ 0.935809 $ 0.935809 Sepanjang Masa $ 4.59$ 4.59 $ 4.59 Harga Terendah $ 0.261398$ 0.261398 $ 0.261398 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) -6.18% Perubahan Harga (7D) -7.67% Perubahan Harga (7D) -7.67%

Resupply (RSUP) harga masa nyata ialah $0.874244. Sepanjang 24 jam yang lalu, RSUP didagangkan antara $ 0.873079 rendah dan $ 0.935809 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RSUP sepanjang masa ialah $ 4.59, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.261398.

Dari segi prestasi jangka pendek, RSUP telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, -6.18% dalam 24 jam dan -7.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Resupply (RSUP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.40M$ 8.40M $ 8.40M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 57.48M$ 57.48M $ 57.48M Bekalan Peredaran 9.61M 9.61M 9.61M Jumlah Bekalan 65,726,706.9 65,726,706.9 65,726,706.9

Had Pasaran semasa Resupply ialah $ 8.40M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RSUP ialah 9.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 65726706.9. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 57.48M.