Resupply USD (REUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.988651 $ 0.988651 $ 0.988651 24J Rendah $ 0.994435 $ 0.994435 $ 0.994435 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.988651$ 0.988651 $ 0.988651 24J Tinggi $ 0.994435$ 0.994435 $ 0.994435 Sepanjang Masa $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Harga Terendah $ 0.969015$ 0.969015 $ 0.969015 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -0.01% Perubahan Harga (7D) +0.01% Perubahan Harga (7D) +0.01%

Resupply USD (REUSD) harga masa nyata ialah $0.989599. Sepanjang 24 jam yang lalu, REUSD didagangkan antara $ 0.988651 rendah dan $ 0.994435 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi REUSD sepanjang masa ialah $ 1.18, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.969015.

Dari segi prestasi jangka pendek, REUSD telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.01% dalam 24 jam dan +0.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Resupply USD (REUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 79.77M$ 79.77M $ 79.77M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 79.77M$ 79.77M $ 79.77M Bekalan Peredaran 80.61M 80.61M 80.61M Jumlah Bekalan 80,611,625.68584067 80,611,625.68584067 80,611,625.68584067

Had Pasaran semasa Resupply USD ialah $ 79.77M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran REUSD ialah 80.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 80611625.68584067. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 79.77M.