Lagi Mengenai REUSD

Maklumat Harga REUSD

Kertas putih REUSD

Laman Web Rasmi REUSD

Tokenomik REUSD

Ramalan Harga REUSD

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Resupply USD Logo

Resupply USD Harga (REUSD)

Tidak tersenarai

1 REUSD ke USD Harga Langsung:

$0.989588
$0.989588$0.989588
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Resupply USD (REUSD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:01:24 (UTC+8)

Resupply USD (REUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.988651
$ 0.988651$ 0.988651
24J Rendah
$ 0.994435
$ 0.994435$ 0.994435
24J Tinggi

$ 0.988651
$ 0.988651$ 0.988651

$ 0.994435
$ 0.994435$ 0.994435

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 0.969015
$ 0.969015$ 0.969015

-0.00%

-0.01%

+0.01%

+0.01%

Resupply USD (REUSD) harga masa nyata ialah $0.989599. Sepanjang 24 jam yang lalu, REUSD didagangkan antara $ 0.988651 rendah dan $ 0.994435 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi REUSD sepanjang masa ialah $ 1.18, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.969015.

Dari segi prestasi jangka pendek, REUSD telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.01% dalam 24 jam dan +0.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Resupply USD (REUSD) Maklumat Pasaran

$ 79.77M
$ 79.77M$ 79.77M

--
----

$ 79.77M
$ 79.77M$ 79.77M

80.61M
80.61M 80.61M

80,611,625.68584067
80,611,625.68584067 80,611,625.68584067

Had Pasaran semasa Resupply USD ialah $ 79.77M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran REUSD ialah 80.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 80611625.68584067. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 79.77M.

Resupply USD (REUSD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Resupply USD kepada USD adalah $ -0.0001087594963059.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Resupply USD kepada USD adalah $ -0.0007611995.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Resupply USD kepada USD adalah $ -0.0004757002.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Resupply USD kepada USD adalah $ -0.0003045085953589.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001087594963059-0.01%
30 Hari$ -0.0007611995-0.07%
60 Hari$ -0.0004757002-0.04%
90 Hari$ -0.0003045085953589-0.03%

Apakah itu Resupply USD (REUSD)

A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets. The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets. Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater. Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers. The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive. Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Resupply USD (REUSD) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Resupply USD Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Resupply USD (REUSD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Resupply USD (REUSD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Resupply USD.

Semak Resupply USD ramalan harga sekarang!

REUSD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Resupply USD (REUSD)

Memahami tokenomik Resupply USD (REUSD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token REUSD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Resupply USD (REUSD)

Berapakah nilai Resupply USD (REUSD) hari ini?
Harga langsung REUSD dalam USD ialah 0.989599 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa REUSD ke USD?
Harga semasa REUSD ke USD ialah $ 0.989599. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Resupply USD?
Had pasaran untuk REUSD ialah $ 79.77M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran REUSD?
Bekalan edaran REUSD ialah 80.61M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) REUSD?
REUSD mencapai harga ATH sebanyak 1.18 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa REUSD?
REUSD melihat harga ATL sebanyak 0.969015 USD.
Berapakah jumlah dagangan REUSD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk REUSDialah -- USD.
Adakah REUSD akan naik lebih tinggi tahun ini?
REUSD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak REUSDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:01:24 (UTC+8)

Resupply USD (REUSD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.