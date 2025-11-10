Retail DAO Harga Hari Ini

Harga langsung Retail DAO (RETAIL) hari ini ialah --, dengan 4.51% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RETAIL kepada USD penukaran adalah -- setiap RETAIL.

Retail DAO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 661,383, dengan bekalan edaran sebanyak 728.40M RETAIL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RETAIL didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00157166, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, RETAIL dipindahkan +0.20% dalam sejam terakhir dan -8.67% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Retail DAO (RETAIL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 661.38K$ 661.38K $ 661.38K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 907.99K$ 907.99K $ 907.99K Bekalan Peredaran 728.40M 728.40M 728.40M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Retail DAO ialah $ 661.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RETAIL ialah 728.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 907.99K.