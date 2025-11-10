RETARD AI Harga Hari Ini

Harga langsung RETARD AI (RETARD) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RETARD kepada USD penukaran adalah -- setiap RETARD.

RETARD AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 14,772.37, dengan bekalan edaran sebanyak 989.91M RETARD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RETARD didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00182617, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, RETARD dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -13.62% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

RETARD AI (RETARD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.77K$ 14.77K $ 14.77K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.77K$ 14.77K $ 14.77K Bekalan Peredaran 989.91M 989.91M 989.91M Jumlah Bekalan 989,910,509.848755 989,910,509.848755 989,910,509.848755

Had Pasaran semasa RETARD AI ialah $ 14.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RETARD ialah 989.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 989910509.848755. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.77K.