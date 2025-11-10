BursaDEX+
Harga RETARD AI langsung hari ini ialah 0 USD.RETARD modal pasaran ialah 14,772.37 USD. Jejaki masa nyata RETARD kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga RETARD AI langsung hari ini ialah 0 USD.RETARD modal pasaran ialah 14,772.37 USD. Jejaki masa nyata RETARD kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai RETARD

Maklumat Harga RETARD

Apakah RETARD

Kertas putih RETARD

Laman Web Rasmi RETARD

Tokenomik RETARD

Ramalan Harga RETARD

RETARD AI Logo

RETARD AI Harga (RETARD)

Tidak tersenarai

1 RETARD ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat.
USD
RETARD AI (RETARD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:59:41 (UTC+8)

RETARD AI Harga Hari Ini

Harga langsung RETARD AI (RETARD) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RETARD kepada USD penukaran adalah -- setiap RETARD.

RETARD AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 14,772.37, dengan bekalan edaran sebanyak 989.91M RETARD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RETARD didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00182617, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, RETARD dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -13.62% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

RETARD AI (RETARD) Maklumat Pasaran

$ 14.77K
$ 14.77K$ 14.77K

--
----

$ 14.77K
$ 14.77K$ 14.77K

989.91M
989.91M 989.91M

989,910,509.848755
989,910,509.848755 989,910,509.848755

Had Pasaran semasa RETARD AI ialah $ 14.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RETARD ialah 989.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 989910509.848755. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.77K.

RETARD AI Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00182617
$ 0.00182617$ 0.00182617

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-13.62%

-13.62%

RETARD AI (RETARD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga RETARD AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga RETARD AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga RETARD AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga RETARD AI kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0-12.07%
60 Hari$ 0-6.69%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk RETARD AI

RETARD AI (RETARD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RETARD pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
RETARD AI (RETARD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga RETARD AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga RETARD AI yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk RETARD ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik RETARD AI Ramalan Harga.

Apakah itu RETARD AI (RETARD)

SER RETARD AI: The Seriously Unserious AI next-gen LLM Welcome to RETARD AI, the AI that's smart enough to solve complex problems but retard enough to enjoy a good pun. It's like having a genius cousin who's also a bit of a goofball.

What's RETARD AI, Anyway? RETARD AI is a next-generation Large Language Model (LLM) built with Open Source Tech Salsa but fine-tuned from 316B to 88B parameters on Retardio brains. It's here to make your life easier and potentially more amusing. It's built with some serious tech mumbo-jumbo, but don't worry - using it is easier than making toast.

For the Tech Retards (Because We Know You're Curious) Parameters: 88B (that's Billion, with a 'B' for 'Big Brain') Architecture: Mixture of 8 Experts (MoE) - like having 8 smart cookies in one jar Experts Utilization: 1 expert used per token (we're efficient like that) Layers: 32 (like a really tall cake, but made of math) Attention Heads: 48 for queries, 8 for keys/values (it's really good at paying attention) Embedding Size: 6,144 (that's a lot of numbers to crunch) Tokenization: SentencePiece tokenizer with 131,072 tokens (it knows more words than your average dictionary) Maximum Sequence Length: 8,192 tokens (it can remember really long stories) Plus, it's got some fancy features like rotary embeddings (RoPE) and supports activation sharding and 8-bit quantization. Don't worry if that sounds like gibberish - it just means RETARD AI is really, really smart.

Modular Madness: RETARD AI's brain is built with Go backend & node.js as client, making it faster than a caffeinated cheetah and more flexible than a yoga instructor. Learn-a-tron 3000: Each user gets their own RETARD AI that learns and adapts. It's like having a digital pet that actually does your homework. How to Summon Your AI Buddy Magic Words (Because Who Doesn't Love Magic?) Activate RETARD AI with these incantations:

ser retard AI: The "Open Sesame" of the AI world hey god ai: Like calling your smart friend who's always ready to chat RETARDI, do the thing: For when you're too lazy to be specific On Telegram (Our Current Playground) Find RETARD AI on Telegram (it's the one with the slightly confused but eager expression) Start the fun with: /ser What's the meaning of life, the universe, and everything?

(Spoiler: It might actually know the answer) Why RETARD AI is the Bee's Knees Personal Brain Trainer: Your very own AI that grows smarter as you use it. It's like having a gym membership for your digital brain. Swiss Army Knife of AI: Use it across platforms. It's everywhere you want to be, like that one clingy friend, but useful. Creative Juice Maker: Need ideas? RETARD AI can whip up content faster than you can say "writer's block." Voice Whisperer: Soon, you'll be able to talk to RETARD AI. It's like having a phone call with the future. The Road to AI Domination Token Economy: Soon, you'll be able to power up your RETARD AI with special tokens. It's like feeding your Tamagotchi, but it actually does something useful. Social Media Wizard: Create content that'll make your followers think you've hired a team of creative geniuses. Infinite Potential: We're working on making RETARD AI do, well, everything. World domination? Nah, just life domination (in a good way).

RETARD AI (RETARD) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai RETARD AI

Berapakah nilai 1 RETARD AI pada tahun 2030?
Jika RETARD AI berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga RETARD AI berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:59:41 (UTC+8)

RETARD AI (RETARD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang RETARD AI

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.