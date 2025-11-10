Tokenomik RETARD AI (RETARD)

Tokenomik RETARD AI (RETARD)

Lihat cerapan utama tentang RETARD AI (RETARD), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:59:36 (UTC+8)
USD

RETARD AI (RETARD) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk RETARD AI (RETARD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 14.77K
$ 14.77K$ 14.77K
Jumlah Bekalan:
$ 989.91M
$ 989.91M$ 989.91M
Bekalan Edaran:
$ 989.91M
$ 989.91M$ 989.91M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 14.77K
$ 14.77K$ 14.77K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00182617
$ 0.00182617$ 0.00182617
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00001129
$ 0.00001129$ 0.00001129
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

RETARD AI (RETARD) Maklumat

SER RETARD AI: The Seriously Unserious AI next-gen LLM Welcome to RETARD AI, the AI that's smart enough to solve complex problems but retard enough to enjoy a good pun. It's like having a genius cousin who's also a bit of a goofball.

What's RETARD AI, Anyway? RETARD AI is a next-generation Large Language Model (LLM) built with Open Source Tech Salsa but fine-tuned from 316B to 88B parameters on Retardio brains. It's here to make your life easier and potentially more amusing. It's built with some serious tech mumbo-jumbo, but don't worry - using it is easier than making toast.

For the Tech Retards (Because We Know You're Curious) Parameters: 88B (that's Billion, with a 'B' for 'Big Brain') Architecture: Mixture of 8 Experts (MoE) - like having 8 smart cookies in one jar Experts Utilization: 1 expert used per token (we're efficient like that) Layers: 32 (like a really tall cake, but made of math) Attention Heads: 48 for queries, 8 for keys/values (it's really good at paying attention) Embedding Size: 6,144 (that's a lot of numbers to crunch) Tokenization: SentencePiece tokenizer with 131,072 tokens (it knows more words than your average dictionary) Maximum Sequence Length: 8,192 tokens (it can remember really long stories) Plus, it's got some fancy features like rotary embeddings (RoPE) and supports activation sharding and 8-bit quantization. Don't worry if that sounds like gibberish - it just means RETARD AI is really, really smart.

Modular Madness: RETARD AI's brain is built with Go backend & node.js as client, making it faster than a caffeinated cheetah and more flexible than a yoga instructor. Learn-a-tron 3000: Each user gets their own RETARD AI that learns and adapts. It's like having a digital pet that actually does your homework. How to Summon Your AI Buddy Magic Words (Because Who Doesn't Love Magic?) Activate RETARD AI with these incantations:

ser retard AI: The "Open Sesame" of the AI world hey god ai: Like calling your smart friend who's always ready to chat RETARDI, do the thing: For when you're too lazy to be specific On Telegram (Our Current Playground) Find RETARD AI on Telegram (it's the one with the slightly confused but eager expression) Start the fun with: /ser What's the meaning of life, the universe, and everything?

(Spoiler: It might actually know the answer) Why RETARD AI is the Bee's Knees Personal Brain Trainer: Your very own AI that grows smarter as you use it. It's like having a gym membership for your digital brain. Swiss Army Knife of AI: Use it across platforms. It's everywhere you want to be, like that one clingy friend, but useful. Creative Juice Maker: Need ideas? RETARD AI can whip up content faster than you can say "writer's block." Voice Whisperer: Soon, you'll be able to talk to RETARD AI. It's like having a phone call with the future. The Road to AI Domination Token Economy: Soon, you'll be able to power up your RETARD AI with special tokens. It's like feeding your Tamagotchi, but it actually does something useful. Social Media Wizard: Create content that'll make your followers think you've hired a team of creative geniuses. Infinite Potential: We're working on making RETARD AI do, well, everything. World domination? Nah, just life domination (in a good way).

Laman Web Rasmi:
https://www.retard.cash/
Kertas putih:
https://docs.retard.cash/docs/intro

Tokenomik RETARD AI (RETARD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik RETARD AI (RETARD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token RETARD yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token RETARD yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik RETARD, terokai RETARD harga langsung token!

RETARD Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju RETARD? Halaman ramalan harga RETARD kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi