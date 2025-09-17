Retard Finance (REFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.59% Perubahan Harga (1D) -3.05% Perubahan Harga (7D) -3.53% Perubahan Harga (7D) -3.53%

Retard Finance (REFI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, REFI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi REFI sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, REFI telah berubah sebanyak -0.59% sejak sejam yang lalu, -3.05% dalam 24 jam dan -3.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Retard Finance (REFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 52.60K$ 52.60K $ 52.60K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 52.60K$ 52.60K $ 52.60K Bekalan Peredaran 999.50M 999.50M 999.50M Jumlah Bekalan 999,501,140.415279 999,501,140.415279 999,501,140.415279

Had Pasaran semasa Retard Finance ialah $ 52.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran REFI ialah 999.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999501140.415279. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 52.60K.