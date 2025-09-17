Retardmaxxing (RETARDMAXX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00014434 $ 0.00014434 $ 0.00014434 24J Rendah $ 0.00016401 $ 0.00016401 $ 0.00016401 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00014434$ 0.00014434 $ 0.00014434 24J Tinggi $ 0.00016401$ 0.00016401 $ 0.00016401 Sepanjang Masa $ 0.00188142$ 0.00188142 $ 0.00188142 Harga Terendah $ 0.00003093$ 0.00003093 $ 0.00003093 Perubahan Harga (1J) +0.32% Perubahan Harga (1D) -6.18% Perubahan Harga (7D) -42.52% Perubahan Harga (7D) -42.52%

Retardmaxxing (RETARDMAXX) harga masa nyata ialah $0.00015057. Sepanjang 24 jam yang lalu, RETARDMAXX didagangkan antara $ 0.00014434 rendah dan $ 0.00016401 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RETARDMAXX sepanjang masa ialah $ 0.00188142, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003093.

Dari segi prestasi jangka pendek, RETARDMAXX telah berubah sebanyak +0.32% sejak sejam yang lalu, -6.18% dalam 24 jam dan -42.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Retardmaxxing (RETARDMAXX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 150.90K$ 150.90K $ 150.90K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 150.90K$ 150.90K $ 150.90K Bekalan Peredaran 999.73M 999.73M 999.73M Jumlah Bekalan 999,734,296.830002 999,734,296.830002 999,734,296.830002

Had Pasaran semasa Retardmaxxing ialah $ 150.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RETARDMAXX ialah 999.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999734296.830002. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 150.90K.