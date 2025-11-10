reterd Harga Hari Ini

Harga langsung reterd (RETERD) hari ini ialah --, dengan 16.74% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RETERD kepada USD penukaran adalah -- setiap RETERD.

reterd kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 113,485, dengan bekalan edaran sebanyak 999.74M RETERD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RETERD didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, RETERD dipindahkan +2.41% dalam sejam terakhir dan -29.22% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

reterd (RETERD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 113.49K$ 113.49K $ 113.49K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 113.49K$ 113.49K $ 113.49K Bekalan Peredaran 999.74M 999.74M 999.74M Jumlah Bekalan 999,737,537.458644 999,737,537.458644 999,737,537.458644

Had Pasaran semasa reterd ialah $ 113.49K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RETERD ialah 999.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999737537.458644. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 113.49K.