rETH2 (RETH2) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 4,456.85 24J Tinggi $ 4,503.55 Sepanjang Masa $ 4,767.69 Harga Terendah $ 526.94 Perubahan Harga (1J) -0.66% Perubahan Harga (1D) +0.03% Perubahan Harga (7D) +74.08%

rETH2 (RETH2) harga masa nyata ialah $4,473.74. Sepanjang 24 jam yang lalu, RETH2 didagangkan antara $ 4,456.85 rendah dan $ 4,503.55 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RETH2 sepanjang masa ialah $ 4,767.69, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 526.94.

Dari segi prestasi jangka pendek, RETH2 telah berubah sebanyak -0.66% sejak sejam yang lalu, +0.03% dalam 24 jam dan +74.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

rETH2 (RETH2) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.04M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.04M Bekalan Peredaran 456.08 Jumlah Bekalan 456.0839387222736

Had Pasaran semasa rETH2 ialah $ 2.04M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RETH2 ialah 456.08, dengan jumlah bekalan sebanyak 456.0839387222736. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.04M.