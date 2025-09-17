Lagi Mengenai RETH2

rETH2 Logo

rETH2 Harga (RETH2)

Tidak tersenarai

1 RETH2 ke USD Harga Langsung:

$4,473.74
$4,473.74$4,473.74
0.00%1D
USD
rETH2 (RETH2) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:43:47 (UTC+8)

rETH2 (RETH2) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 4,456.85
$ 4,456.85$ 4,456.85
24J Rendah
$ 4,503.55
$ 4,503.55$ 4,503.55
24J Tinggi

$ 4,456.85
$ 4,456.85$ 4,456.85

$ 4,503.55
$ 4,503.55$ 4,503.55

$ 4,767.69
$ 4,767.69$ 4,767.69

$ 526.94
$ 526.94$ 526.94

-0.66%

+0.03%

+74.08%

+74.08%

rETH2 (RETH2) harga masa nyata ialah $4,473.74. Sepanjang 24 jam yang lalu, RETH2 didagangkan antara $ 4,456.85 rendah dan $ 4,503.55 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RETH2 sepanjang masa ialah $ 4,767.69, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 526.94.

Dari segi prestasi jangka pendek, RETH2 telah berubah sebanyak -0.66% sejak sejam yang lalu, +0.03% dalam 24 jam dan +74.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

rETH2 (RETH2) Maklumat Pasaran

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

--
----

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

456.08
456.08 456.08

456.0839387222736
456.0839387222736 456.0839387222736

Had Pasaran semasa rETH2 ialah $ 2.04M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RETH2 ialah 456.08, dengan jumlah bekalan sebanyak 456.0839387222736. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.04M.

rETH2 (RETH2) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga rETH2 kepada USD adalah $ +1.55.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga rETH2 kepada USD adalah $ +6,184.4977286260.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga rETH2 kepada USD adalah $ +1,170.0351171600.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga rETH2 kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +1.55+0.03%
30 Hari$ +6,184.4977286260+138.24%
60 Hari$ +1,170.0351171600+26.15%
90 Hari$ 0--

Apakah itu rETH2 (RETH2)

StakeWise is a liquid Ethereum staking protocol that tokenizes staking yield separately from deposits to enable compounding and increase the capital efficiency of staked ETH in DeFi. All deposits into the protocol are non-custodial and all tokens are mapped 1:1 to the ETH staked in the StakeWise Pool.

rETH2 (RETH2) Sumber

Laman Web Rasmi

rETH2 Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai rETH2 (RETH2) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset rETH2 (RETH2) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk rETH2.

Semak rETH2 ramalan harga sekarang!

RETH2 kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik rETH2 (RETH2)

Memahami tokenomik rETH2 (RETH2) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RETH2 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai rETH2 (RETH2)

Berapakah nilai rETH2 (RETH2) hari ini?
Harga langsung RETH2 dalam USD ialah 4,473.74 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RETH2 ke USD?
Harga semasa RETH2 ke USD ialah $ 4,473.74. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran rETH2?
Had pasaran untuk RETH2 ialah $ 2.04M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RETH2?
Bekalan edaran RETH2 ialah 456.08 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RETH2?
RETH2 mencapai harga ATH sebanyak 4,767.69 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RETH2?
RETH2 melihat harga ATL sebanyak 526.94 USD.
Berapakah jumlah dagangan RETH2?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RETH2ialah -- USD.
Adakah RETH2 akan naik lebih tinggi tahun ini?
RETH2 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RETH2ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:43:47 (UTC+8)

rETH2 (RETH2) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.