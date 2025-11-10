RETRO KIDS Harga Hari Ini

Harga langsung RETRO KIDS (RETRO) hari ini ialah --, dengan 4.18% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RETRO kepada USD penukaran adalah -- setiap RETRO.

RETRO KIDS kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,540.7, dengan bekalan edaran sebanyak 999.85M RETRO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RETRO didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, RETRO dipindahkan -0.38% dalam sejam terakhir dan -10.88% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

RETRO KIDS (RETRO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.54K$ 6.54K $ 6.54K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.54K$ 6.54K $ 6.54K Bekalan Peredaran 999.85M 999.85M 999.85M Jumlah Bekalan 999,849,973.996299 999,849,973.996299 999,849,973.996299

Had Pasaran semasa RETRO KIDS ialah $ 6.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RETRO ialah 999.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999849973.996299. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.54K.