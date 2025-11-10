Retsa Harga Hari Ini

Harga langsung Retsa (RETSA) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RETSA kepada USD penukaran adalah -- setiap RETSA.

Retsa kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,392.67, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B RETSA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RETSA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00194489, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, RETSA dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -9.32% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Retsa (RETSA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.39K$ 6.39K $ 6.39K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.39K$ 6.39K $ 6.39K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Retsa ialah $ 6.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RETSA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.39K.