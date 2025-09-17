RETSBA (RETSBA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00335536 24J Tinggi $ 0.00361819 Sepanjang Masa $ 0.00811907 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.50% Perubahan Harga (1D) -3.78% Perubahan Harga (7D) -24.99%

RETSBA (RETSBA) harga masa nyata ialah $0.00340701. Sepanjang 24 jam yang lalu, RETSBA didagangkan antara $ 0.00335536 rendah dan $ 0.00361819 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RETSBA sepanjang masa ialah $ 0.00811907, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RETSBA telah berubah sebanyak +1.50% sejak sejam yang lalu, -3.78% dalam 24 jam dan -24.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RETSBA (RETSBA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.79M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.89M Bekalan Peredaran 817.56M Jumlah Bekalan 849,317,198.3056172

Had Pasaran semasa RETSBA ialah $ 2.79M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RETSBA ialah 817.56M, dengan jumlah bekalan sebanyak 849317198.3056172. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.89M.