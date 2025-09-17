Lagi Mengenai RETSBA

Maklumat Harga RETSBA

Laman Web Rasmi RETSBA

Tokenomik RETSBA

Ramalan Harga RETSBA

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

RETSBA Logo

RETSBA Harga (RETSBA)

Tidak tersenarai

1 RETSBA ke USD Harga Langsung:

$0.0034066
$0.0034066$0.0034066
-3.70%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
RETSBA (RETSBA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:55:11 (UTC+8)

RETSBA (RETSBA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00335536
$ 0.00335536$ 0.00335536
24J Rendah
$ 0.00361819
$ 0.00361819$ 0.00361819
24J Tinggi

$ 0.00335536
$ 0.00335536$ 0.00335536

$ 0.00361819
$ 0.00361819$ 0.00361819

$ 0.00811907
$ 0.00811907$ 0.00811907

$ 0
$ 0$ 0

+1.50%

-3.78%

-24.99%

-24.99%

RETSBA (RETSBA) harga masa nyata ialah $0.00340701. Sepanjang 24 jam yang lalu, RETSBA didagangkan antara $ 0.00335536 rendah dan $ 0.00361819 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RETSBA sepanjang masa ialah $ 0.00811907, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RETSBA telah berubah sebanyak +1.50% sejak sejam yang lalu, -3.78% dalam 24 jam dan -24.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RETSBA (RETSBA) Maklumat Pasaran

$ 2.79M
$ 2.79M$ 2.79M

--
----

$ 2.89M
$ 2.89M$ 2.89M

817.56M
817.56M 817.56M

849,317,198.3056172
849,317,198.3056172 849,317,198.3056172

Had Pasaran semasa RETSBA ialah $ 2.79M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RETSBA ialah 817.56M, dengan jumlah bekalan sebanyak 849317198.3056172. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.89M.

RETSBA (RETSBA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga RETSBA kepada USD adalah $ -0.000133954537894613.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga RETSBA kepada USD adalah $ -0.0015314847.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga RETSBA kepada USD adalah $ -0.0000661634.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga RETSBA kepada USD adalah $ +0.0023043190807581631.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000133954537894613-3.78%
30 Hari$ -0.0015314847-44.95%
60 Hari$ -0.0000661634-1.94%
90 Hari$ +0.0023043190807581631+208.97%

Apakah itu RETSBA (RETSBA)

Retsba is the main villain and antagonist of the Pudgy Penguins and Abstract blockchain. He is the first living, breathing villainous memecoin and his goal is to conquer the Abstract blockchain at all costs. Retsba is a memetoken that has built a thriving community through posts on X and Abstract collaborations. Retsba provides comedic and fantastical content via memes and social media posts that serve to give depth to the Pudgy Penguins ecosystem by providing them with the villain they've never had.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

RETSBA (RETSBA) Sumber

Laman Web Rasmi

RETSBA Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai RETSBA (RETSBA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset RETSBA (RETSBA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk RETSBA.

Semak RETSBA ramalan harga sekarang!

RETSBA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik RETSBA (RETSBA)

Memahami tokenomik RETSBA (RETSBA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RETSBA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai RETSBA (RETSBA)

Berapakah nilai RETSBA (RETSBA) hari ini?
Harga langsung RETSBA dalam USD ialah 0.00340701 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RETSBA ke USD?
Harga semasa RETSBA ke USD ialah $ 0.00340701. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran RETSBA?
Had pasaran untuk RETSBA ialah $ 2.79M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RETSBA?
Bekalan edaran RETSBA ialah 817.56M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RETSBA?
RETSBA mencapai harga ATH sebanyak 0.00811907 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RETSBA?
RETSBA melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan RETSBA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RETSBAialah -- USD.
Adakah RETSBA akan naik lebih tinggi tahun ini?
RETSBA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RETSBAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:55:11 (UTC+8)

RETSBA (RETSBA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.